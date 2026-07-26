Miss Ecuador se convierte en la nueva parroquia rural de Shushufindi

'Miss Ecuador' se convierte en la nueva parroquia del cantón Shushufindi

El cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, suma oficialmente una nueva parroquia rural.

Se trata de Miss Ecuador, una jurisdicción que integrará a 14 comunidades y beneficiará a cerca de 2 000 habitantes, luego de culminar el proceso administrativo para su creación.

La nueva parroquia cuenta con una extensión aproximada de 138 kilómetros cuadrados y representa un avance en la organización territorial del cantón, según información municipal.

El proceso para su conformación se desarrolló durante años e incluyó estudios técnicos, la definición de límites territoriales y la coordinación entre el Municipio de Shushufindi, el Comité Nacional de Límites Internos (Conali) y el Ministerio de Gobierno.

Se busca impulsar proyectos de desarrollo

Las autoridades sostienen que la parroquialización permitirá una mejor planificación del territorio, mayor participación ciudadana y una distribución más eficiente de los recursos destinados a obras y servicios básicos.

Además, se espera impulsar proyectos de desarrollo acordes con las necesidades de las comunidades que conforman esta nueva jurisdicción.

Según la información, la creación de Miss Ecuador responde a una aspiración de los habitantes del sector, quienes impulsaron el proceso con el objetivo de fortalecer su representación y mejorar las condiciones para el desarrollo social, económico y comunitario.

El 25 de julio de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la resolución para actualizar la organización territorial del cantón Shushufindi.