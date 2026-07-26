Miss Ecuador se convierte en la nueva parroquia rural de Shushufindi
La nueva parroquia fue creada en el cantón Shushufindi, en Sucumbíos, y agrupa a 14 comunidades.
'Miss Ecuador' se convierte en la nueva parroquia del cantón Shushufindi
Municipio de Shushufindi
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Actualizado:
26 jul 2026 - 08:59
El cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, suma oficialmente una nueva parroquia rural.
Se trata de Miss Ecuador, una jurisdicción que integrará a 14 comunidades y beneficiará a cerca de 2 000 habitantes, luego de culminar el proceso administrativo para su creación.
La nueva parroquia cuenta con una extensión aproximada de 138 kilómetros cuadrados y representa un avance en la organización territorial del cantón, según información municipal.
El proceso para su conformación se desarrolló durante años e incluyó estudios técnicos, la definición de límites territoriales y la coordinación entre el Municipio de Shushufindi, el Comité Nacional de Límites Internos (Conali) y el Ministerio de Gobierno.
Se busca impulsar proyectos de desarrollo
Las autoridades sostienen que la parroquialización permitirá una mejor planificación del territorio, mayor participación ciudadana y una distribución más eficiente de los recursos destinados a obras y servicios básicos.
Además, se espera impulsar proyectos de desarrollo acordes con las necesidades de las comunidades que conforman esta nueva jurisdicción.
Según la información, la creación de Miss Ecuador responde a una aspiración de los habitantes del sector, quienes impulsaron el proceso con el objetivo de fortalecer su representación y mejorar las condiciones para el desarrollo social, económico y comunitario.
El 25 de julio de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la resolución para actualizar la organización territorial del cantón Shushufindi.
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