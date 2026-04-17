Docente en Cuenca fue víctima de agresión de madre de familia

El hecho ocurrió en la institución fiscal "Tres de Noviembre" de Cuenca, donde una madre de familia habría ingresado a la institución para confrontar a la docente.

Según el testimonio, la situación escaló rápidamente de insultos a una agresión física que quedó grabada.

Una agresión dentro del aula

La profesora relató que todo comenzó cuando cumplía con su trabajo: informar sobre el incumplimiento de tareas de un estudiante. Esto habría provocado la reacción de la madre, quien primero envió mensajes ofensivos.

Horas después, la mujer llegó hasta el plantel educativo. “Entró a intimidarme y luego me agredió”, contó la docente, quien además señaló que el incidente ocurrió frente a estudiantes, padres de familia y colegas.

El momento fue controlado gracias a la intervención de otros docentes, pero el impacto emocional y físico ya estaba hecho.

Denuncia y dudas sobre el proceso

Tras lo ocurrido, la maestra acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia formal. Sin embargo, asegura que existen dudas sobre el avance del caso.

Uno de los puntos que más preocupa es que, según su versión, los videos del hecho no habrían sido considerados como prueba suficiente, lo que genera incertidumbre sobre si se hará justicia.

La docente insiste en que este tipo de situaciones no pueden quedar impunes, ya que afectan no solo a los profesores, sino al ambiente educativo en general.

"No solo no se activaron los protocolos, me sentí sola frente a un sistema que debería protegerme", dijo al portal.

Reclamo por falta de apoyo institucional

Más allá de la agresión, la profesora cuestiona la respuesta de las autoridades. Afirma que no se activaron protocolos de protección ni recibió acompañamiento adecuado.

“Me sentí sola frente a un sistema que debería protegerme”, expresó, al referirse tanto a la institución como al Distrito de Educación.

Según su testimonio, cuando buscó ayuda, la respuesta fue limitada y se le indicó que debía gestionar por su cuenta mecanismos de protección.

El caso abre un debate urgente sobre la seguridad de los docentes en Ecuador. La violencia en las aulas y la falta de respuesta institucional plantean un problema que va más allá de un hecho aislado.