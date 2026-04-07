Paso a paso para inscribirse a la educación virtual en el régimen Sierra-Amazonía 2026

Los adultos mayores pueden inscribirse a la educación virtual en el régimen Sierra-Amazonía 2026.

Las matrículas para la modalidad de educación virtual en instituciones fiscales de Ecuador estarán abiertas del 6 al 30 de abril de 2026, como parte del ciclo lectivo Sierra-Amazonía 2026-2027.

El proceso está dirigido a personas que no han terminado sus estudios y buscan retomar la Educación General Básica Superior o el Bachillerato.

Se prevé que para el ciclo 2026-2027 la oferta beneficiará a cerca de 20 000 estudiantes a escala nacional, detalló el Ministerio de Educación este martes 7 de abril en un comunicado.

¿Quiénes pueden acceder a la educación virtual?

La modalidad está enfocada a para distintos públicos que no concluyeron su formación académica por motivos económicos o familiares, entre ellos:

Jóvenes

Adultos

Los aspirantes pueden ingresar desde octavo de Educación General Básica Superior o al Bachillerato en Ciencias en modalidad intensiva. También incluye a personas sordas con escolaridad inconclusa.

Requisitos para matricularse

Para acceder, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más

Presentar documento de identidad

Contar con expediente estudiantil o rendir un examen de ubicación

Proporcionar un número telefónico y correo electrónico activo

De forma opcional, se puede presentar una planilla de servicios básicos. El proceso de matrícula se realiza de manera presencial en el Distrito Educativo más cercano.

En el caso de personas sordas, podrán inscribirse con su expediente académico y contar con acompañamiento, ya sea de un familiar o mediante intérpretes en lengua de señas. Si no tienen documentación, deberán rendir un examen de ubicación.

Matrículas para ecuatorianos en el exterior

Los ecuatorianos que residen en los siguientes países:

Estados Unidos

Chile

España

Italia

Reino Unido

Bélgica

Hungría

Podrán realizar el proceso de matrícula en línea a través de la plataforma oficial habilitada por el Ministerio. Posteriormente, deberán rendir un examen de ubicación.

¿Cómo funciona la educación virtual?

La modalidad de educación virtual es gratuita y contempla acompañamiento docente mediante herramientas tecnológicas. Cada curso tiene una duración de cinco meses y se desarrolla con horarios flexibles, ya que la mayoría de actividades son asincrónicas, lo que permite a los estudiantes organizar su tiempo.