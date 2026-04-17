10 estudiantes de Ecuador ganaron el primer lugar en una competencia académica global

Un grupo de diez estudiantes ecuatorianos logró posicionar al país en lo más alto del ámbito académico internacional tras obtener el primer lugar en el Global Academic Championship 2026, organizada por Oxford International Juniors.

La competencia reunió a delegaciones de alto rendimiento provenientes de distintos países. El certamen se desarrolló en Londres, Reino Unido, del 29 de marzo al 10 de abril de 2026, en la sede de Ardingly.

Los jóvenes, pertenecientes a la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves (APCH) de Quito superaron a equipos de México, Ucrania y Turquía en la etapa definitiva.

La delegación ecuatoriana estuvo integrada por los estudiantes: Thaís Toscano Fajardo, Victoria Chacón, Jorge Galindo, Daniel y Mathías Llive, Diego Pardo, María Alejandra Parra, Natalia Salas, Leonardo Tapia y Luciana Terán.

El torneo tuvo tres etapas: rondas iniciales, semifinales (8 delegaciones) y gran final (4 delegaciones). los equipos afrontaron pruebas académicas, debates y retos sorpresa sobre pensamiento crítico, creatividad, liderazgo y trabajo en equipo.

La delegación ecuatoriana logró obtener el Primer lugar general del GAC 2026. Además, los 10 estudiantes los siguientes reconocimientos: