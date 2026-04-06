Abren más de 2 000 vacantes para profesores en Ecuador; así puedes postular

Así puedes postular a Educa Empleo en abril de 2026

El Ministerio de Educación abrió una nueva convocatoria del programa Educa Empleo para cubrir vacantes de profesores en instituciones públicas y fiscomisionales del país.

Esta convocatoria corresponde a abril de 2026 y busca llenar puestos vacantes tanto en el régimen Costa–Galápagos como en Sierra–Amazonía.

Más de 2 000 plazas disponibles

En este proceso se ofertarán más de 2 000 vacantes docentes, con el objetivo de evitar que existan cursos sin profesores y garantizar que las clases continúen con normalidad, sostuvo el Ministerio de Educación.

Estas plazas también buscan reemplazar a docentes que se jubilaron o renunciaron recientemente.

Qué tipo de contratos se ofrecen

Los docentes seleccionados podrán acceder a contratos temporales o nombramientos provisionales, dependiendo de la necesidad de cada institución educativa.

Las autoridades indicaron que se priorizará a profesionales con formación en educación y compromiso con la enseñanza.

Fechas clave que debes tener en cuenta

El cronograma del proceso ya está definido y los interesados deben tomar en cuenta estas fechas:

Del 6 al 8 de abril de 2026: postulación en la página web del Ministerio de Educación.

postulación en la página web del Ministerio de Educación. del Ministerio de Educac 16 de abril de 2026: ingreso de los docentes seleccionados a sus puestos. Cómo postular ión.

Las postulaciones se deben realizar únicamente de forma online a través del portal oficial del Ministerio de Educación. Da clic AQUÍ

Los aspirantes deberán completar su información personal y profesional, además de registrar correctamente sus títulos y experiencia.

Requisitos básicos para aplicar

Entre los principales requisitos están:

Tener título universitario registrado en áreas de educación.

No trabajar actualmente en el Ministerio de Educación bajo régimen LOEI o LOSEP.

bajo régimen LOEI o LOSEP. Cédula de identidad vigente y Código Único Eléctrico Nacional (CUEN).

Requisitos especiales según la materia

Para quienes quieran aplicar como docentes de inglés, será necesario contar con un certificado mínimo B2 que demuestre el dominio del idioma.

En el caso de instituciones bilingües interculturales, también se solicitará un certificado de conocimiento de lengua ancestral debidamente registrado.

La experiencia también suma puntos

Los postulantes podrán presentar certificados laborales o el historial del IESS para demostrar su experiencia docente, especialmente si esta no consta en los registros digitales.

Esto podría marcar la diferencia al momento de la selección.

La recomendación para quienes deseen postulaer a este nuevo proceso es revisar bien los requisitos, postular dentro de las fechas y mantener actualizada la información profesional para aumentar las posibilidades de ser seleccionado.