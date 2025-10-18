Alarma por incendio y explosión de un tanquero en la vía Durán - Tambo este sábado 18 de octubre

Una persona resultó herida tras la explosión de un tanquero en la vía Durán - Tambo

Una fuerte explosión causó alarma en la vía Durán - Tambo este sábado 18 de octubre del 2025. Un tanquero se prendió en llamas provocando el fuerte estallido que dejó daños materiales y tres personas heridas.

De acuerdo al reporte del ECU 911, la emergencia se reportó frente a Plaza Shiva alrededor de las 11:00. Personal del Cuerpo de Bomberos de Durán, Policía, Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y del Ministerio de Salud se desplazaron al lugar.

Las llamas fueron controladas por los bomberos. Sin embargo, en las imágenes difundidas en redes sociales se observan daños en la parte delantera y el tanque donde se almacena la sustancia infamable. También en la vía quedaron esparcidos restos del vehículo.

En el lugar se restringió la circulación vehicular totalmente por una hora mientras se realizan los procedimientos para que la zona se encuentre seguro.

El ECU 911, de forma preliminar a las 11:00, confirmó que una persona resultó herida. No obstante, cerca del mediodía, La Policía informó que otras dos personas resultaron afectadas. Todas las víctimas fueron trasladadas a una casa de salud.

Según información extraoficial, un grupo de personas realizaban trabajos de soldadura en un tanquero de combustible. Segundos después se prendió en llamas y explotó.

El coronel Santiago Viteri, de la Policía Nacional de Durán, dijo que con los informes preliminares al parecer la explosión fue causada por "la acumulación de gases" porque se descartó la presencia de un artefaco explosivo.

También confirmó que la emergencia se presentó mientras un grupo de personas realizaban arreglos con soldadura al vehículo pesado.