Alerta de lluvias intensas y tormentas hasta el viernes 5 de junio en Ecuador

El Inamhi emitió una nueva alerta por lluvias y tormentas en Ecuador.

Las lluvias volverán a Ecuador con especial fuerza en la Amazonía y sectores de la Costa y Sierra.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Alerta número 41, que estará vigente entre la tarde de este martes 2 y la mañana del viernes 5 de junio de 2026.

Estas lluvias están asociadas con la interacción de "ondas del este" que transitan por la región norte de Sudamérica, según detalló el Inamhi.

Es posible que el aumento de lluvias cause acumulación de agua en las calles e inmuebles. Podrían registrarse caída de árboles y desbordamiento de ríos en la Amazonía y estribación de cordillera.

Zonas afectadas