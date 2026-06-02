Lluvia con granizo soprende a ciudadanos en el norte de Quito

Fuertes lluvias en Quito la tarde de este martes 2 de junio

La tarde de este martes, 2 de junio del 2026, un fuerte temporal sorprendió a los habitantes del norte de Quito.

Usuarios en redes sociales compartieron videos de la caída de granizo acompañado de una fuerte lluvia en sectores como parque Sixto María Durán y las calles Carlos Guarderas.

Desde del Inamhi se reprotó que se observan núcleos convectivos acompañados de lluvias y tormentas eléctricas en sectores de Pichincha.