Alerta de "mar agitado" durante el feriado del 1 de Mayo

Las playas de Ecuador son uno de los destinos preferidos para viajar en feriado.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) emitió una alerta de "mar agitado" para la costa continental e insular de Ecuador desde el 1 hasta el 4 de mayo de 2026.

Esta advertencia coincide con el feriado por el Día del Trabajador y se debe al arribo de un oleaje proveniente del sur del Pacífico, sumado al primer periodo de aguaje del mes de abril.

Alerta con las banderas en las playas

Según la información, se prevén condiciones de "mar agitado" con olas que podrían alcanzar hasta 1.80 metros de altura en la región Insular y hasta 1.10 metros en la costa continental.

Las playas evaluadas por las autoridades mantendrán un nivel de amenaza medio, representado con la bandera amarilla.