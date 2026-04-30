Así luce la 'piel' de los 50.000 voluntarios que darán vida al Mundial 2026

El motor que impulsará la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene uniforme. La FIFA presentó oficialmente el equipamiento que lucirán los 50.000 voluntarios encargados de dar vida al torneo que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México.

Más que una simple vestimenta, se trata de una declaración de intenciones: alegría, diversidad y un homenaje a la cultura norteamericana.

El "Corazón" de la Competición

El protagonista visual del uniforme es un patrón en forma de corazón, símbolo del programa de voluntariado, que representa la pasión y la entrega de este equipo humano. Los colores intensos han sido elegidos para reflejar la vitalidad de las 16 ciudades anfitrionas, asegurando que los voluntarios sean fácilmente identificables mientras asisten a aficionados y jugadores en los estadios, Fan Festivals y centros de entrenamiento.

Considerando que el Mundial se jugará en climas tan variados como el calor de Monterrey o la brisa de Vancouver, la colección apuesta por la versatilidad y la tecnología transpirable. El equipamiento completo incluye:

Calzado y accesorios: Zapatillas, calcetines, gorra y una práctica riñonera.

Zapatillas, calcetines, gorra y una práctica riñonera. Prendas base y abrigo: Camisetas, shorts, joggers y una chaqueta intermedia.

Camisetas, shorts, joggers y una chaqueta intermedia. El toque único: Tres parches inspirados en las clásicas chaquetas universitarias (varsity jackets) de Norteamérica, que permitirán a cada voluntario personalizar su uniforme según la ciudad donde preste servicio.

"Celebramos la entrega incomparable de quienes harán posible el mayor acontecimiento deportivo del planeta", afirmó Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. "Su contribución merece un uniforme vibrante que refuerce el sentido de pertenencia".

Perfil de los 50.000 voluntarios de la Copa del Mundo

La magnitud de este programa es histórica: más de un millón de personas se inscribieron para participar. Los 50.000 seleccionados forman un mosaico humano asombroso, con edades que van desde los 18 hasta los 80 años. Y lo conforman desde estudiantes hasta jubilados, este equipo global ya ha comenzado su capacitación específica en las sedes.

En las próximas semanas, los voluntarios acudirán a sus centros locales para recoger este kit. Además de ser su herramienta de trabajo, la indumentaria se convertirá en un recuerdo imborrable de la edición más grande en la historia del fútbol.