Marcos Coll y el desafío a la física: la historia detrás del único gol olímpico en los Mundiales

Hay goles que se gritan y goles que se estudian. Pero lo que hizo Marcos Coll el 3 de junio de 1962 en el Estadio Carlos Dittborn pertenece a una categoría distinta: la de los milagros deportivos. En plena Copa del Mundo de Chile, una Colombia debutante se enfrentaba a la poderosa Unión Soviética. El pronóstico era de catástrofe, y durante 15 minutos, lo fue.

La URSS castigaba con un 3-1 que parecía definitivo (luego sería un 4-1 tras el descanso). Sin embargo, en el minuto 68, Coll se paró frente al balón en el banderín del córner. No buscaba la gloria eterna, buscaba un centro a media altura. Pero el destino —y quizás una ráfaga cómplice del viento de Arica— tenía otros planes.

El muro que se dobló ante un efecto imposible

El balón viajó con una comba venenosa, picó antes de llegar al primer palo y se coló en la red ante la mirada incrédula de Lev Yashin. Sí, el mismísimo "Araña Negra", el único portero en ganar un Balón de Oro, acababa de conceder un gol olímpico.

"Hubo un enorme rugido porque marqué contra el hombre que era el mejor portero del mundo", recordaría Coll años después con la sencillez de quien rompe la Matrix sin querer. Aquella anotación no solo fue un lujo técnico; fue la inyección de adrenalina que Colombia necesitaba. El ánimo cambió, la Unión Soviética dudó y la remontada se selló con un 4-4 épico gracias a los tantos de Rada y Klinger. Fue, sin duda, el mejor resultado de esa primera aventura mundialista.

Un linaje de fútbol y un récord inalcanzable

Marcos Coll no fue un producto del azar. Hijo de un destacado árbitro y padre de Mario Alberto Coll (quien también llegaría a la Selección), el mediocampista barranquillero construyó una carrera sólida en Colombia, Argentina y México. Pero su nombre quedó cincelado en piedra gracias a esos segundos en los que la pelota decidió no seguir las leyes de la lógica.

"El Olímpico" nos dejó en 2017 a los 81 años, pero su leyenda se renueva cada cuatro años. Desde Pelé hasta Messi, desde Maradona hasta Cristiano, los más grandes astros han desfilado por las canchas del mundo intentando imitar su gesto. Han pasado 15 mundiales desde aquel día en Chile y el casillero sigue igual:

Goles olímpicos en la historia de la Copa del Mundo: 1.

Autor: Marcos Coll.

Cada vez que un balón vuela desde el córner en un Mundial, el fantasma de Coll sonríe desde el banderín. Sabe que, por ahora, el Olimpo le pertenece solo a él.