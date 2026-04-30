Del 'Linc' al MetLife: Los 3 imponentes estadios donde jugará Ecuador en el Mundial 2026

El camino de Ecuador para hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca el 14 de junio. La selección dirigida por el estratega argentino Sebastián Beccacece enfrentará, en la fase de grupos, a las selecciones de Costa de Marfil, Curazao y Alemania.

A continuación te presentamos los tres estadios donde La Tri dejará todo por conseguir el paso a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.

1. El debut de Ecuador será en el Lincoln Financial Field:

Conocido popularmente como "The Linc", es el hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL. Es un estadio abierto, con capacidad para 69.000 espectadores. Está ubicado en el sur de Filadelfia, dentro del South Philadelphia Sports Complex.

Vista externa del Lincoln Financial Field en invierno. Getty Images via AFP

El Lincoln Financial Field cuenta con más de 11,000 paneles solares y microturbinas eólicas que generan gran parte de la energía que consume el recinto. Además, tiene pantallas LED de ultra alta definición que permite visualizar todos los detalles del VAR.

Este estadio que es famoso por sus vistas al skyline de la ciudad albergará el partido de Ecuador vs. Costa de Marfil, el domingo 14 de junio, a las 18:00.

2. La aventura continúa en el GEHA Field at Arrowhead Stadium

El Arrowhead de Kansas posee el récord Guinness como el estadio más ruidoso del mundo, lo que lo vuelve perfecto para que La Tri sienta el calor de sus hinchas en su segundo partido frente a Curazao, que se jugará el 20 de junio, a las 19:00.

Vista general del GEHA Field at Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs. Getty Images via AFP

El estadio está ubicado en Missouri, en la ciudad de Kansas, dentro del Truman Sports Complex. Tiene capacidad para alrededor de 73.000 espectadores.

Recientemente remodelado, cuenta con un sistema de calefacción bajo el césped natural para mantenerlo en condiciones óptimas. También cuenta con Wi-Fi 6 para que los aficionados compartan cada momento en tiempo real.

3. MetLife Stadium: El escenario donde Ecuador enfrentará a Alemania

El cierre de la fase de grupos para Ecuador será en el MetLife Stadium, el recinto más importante del torneo donde también se jugará la final. Tiene capacidad para 82.500 espectadores.

Ubicado en Nueva Jersey, a pocos minutos de Manhattan, este estadio se distingue por su sistema de iluminación exterior con tecnología LED que puede transformar su fachada con los colores de la bandera tricolor.

Vista exterior del MetLife Stadium. AFP

El MetLife Stadium será testigo del encuentro entre Ecuador y Alemania, previsto para el jueves 25 de junio, a las 15:00.

Todos los partidos de Ecuador serán transmitidos en vivo por Teleamazonas y Teleamazonas.com.