A partir de la segunda quincena de febrero la comida para mascotas subirá de precio

Se prevé que desde este de febrero la comida para mascotas experimenten un incremento en sus precios de venta al público en el Ecuador.

A finales del mes de enero varias empresas fabricantes y distribuidoras de alimentos para mascotas confirmaron este ajuste que afectará a los hogares con animales de compañía.

Según estas empresas el incremento responde a tres factores principales:

El alza en los precios de combustibles que ha encarecido el transporte y la logística a nivel nacional.

La fluctuación de aranceles para insumos importados necesarios en la producción de estos alimentos.

La inflación en materias primas que ya no puede ser absorbida por los márgenes actuales.

Por su parte, el Comité Ecuatoriano de Nutrición de Mascotas (Cenma), difundió un balance del sector en el año 2025 y analizó los principales desafíos y oportunidades del mercado de nutrición animal en el Ecuador.

Para Cenma el 2025 marcó un hito importante para la industria, destacándose avances relevantes como la exoneración del IVA, desde el 1 de febrero del 2025 decretado por Noboa, a los alimentos para mascotas, medida que benefició directamente a miles de hogares ecuatorianos y fortaleció la competitividad del sector productivo nacional.

Según cifras de este organismo, actualmente, la industria de alimentos para mascotas abastece aproximadamente el 92% del mercado nacional, con una producción anual cercana a las 142 000 toneladas y una cadena productiva que genera más de 4 500 empleos directos e indirectos.

Entre los desafíos que marcarán este 2026 está el reto de impulsar la actualización de la normativa, alineándola a la realidad productiva actual del país.

Además, impulsar estándares y buenas prácticas que fortalezcan y consoliden la innovación, la sostenibilidad y la calidad técnica desarrollada por la industria nacional.

Y por último responder al rol de la industria y del consumidor en la construcción de un mercado más transparente y sostenible.