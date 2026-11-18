Habilitan paso controlado en la Alóag-Santo Domingo con estrictas restricciones por clima

La vía Alóag-Santo Domingo tendrá paso controlado entre las 09:00 y las 18:00, según informó la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas este miércoles 18 de noviembre de 2026.

La medida se tomó luego de una evaluación del talud y ante las condiciones favorables del clima.

Fuera de ese horario, la carretera permanecerá cerrada. La habilitación busca permitir la circulación vehicular durante el día, mientras se mantienen controles sobre las condiciones del terreno en el tramo afectado.

¿Qué pasa si llueve en la vía Alóag-Santo Domingo?

La circulación se suspenderá inmediatamente si se presentan lluvias. En ese caso, el paso no se habilitará de forma automática cuando termine la precipitación, sino que dependerá de una nueva inspección del talud.

La evaluación deberá realizarse después de que transcurran al menos tres horas desde que finalice la lluvia.

Durante ese tiempo se verificará el escurrimiento del agua, el secado del terreno y la estabilidad de la zona.

¿Cuándo se reabrirá la carretera tras una lluvia?

El cumplimiento de las tres horas no significa que los vehículos podrán circular de inmediato.

La reapertura dependerá de que la inspección técnica confirme que existen condiciones seguras para el tránsito.

La Prefectura pidió a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal de control.

También recomendó consultar sus canales oficiales antes de viajar, debido a que los horarios de paso pueden cambiar si las condiciones climáticas no son favorables.