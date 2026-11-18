Los ecuatorianos volverán a las urnas este domingo 29 de noviembre de 2026 por las elecciones seccionales.

Los ecuatorianos conocerán los primeros resultados oficiales de las elecciones seccionales el domingo 29 de noviembre de 2026, entre las 18:00 y las 18:30, según anunció el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera.

El funcionario explicó en Teleamazonas que, una vez que las juntas receptoras del voto cierren las urnas, a las 17:00, comenzará el proceso de organización de las papeletas y el posterior escrutinio.

Conforme ingresen las primeras actas al sistema electoral, se podrán conocer los resultados preliminares oficiales.

@jr_cabreraz #ENTREVISTA | "Los primeros resultados se conocerán entre las 18:00 y 18:30" del 29 de noviembre, dice José Cabrera (@jr_cabreraz), presidente del CNE, sobre las elecciones seccionales. Mira la entrevista completa aquí https://t.co/okmnviVnWW https://t.co/gZ9D83jljh — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 18, 2026

Cabrera aclaró que estos primeros datos corresponderán al escrutinio oficial y no al conteo rápido, ya que ambos procedimientos se desarrollarán de manera independiente.

El presidente del organismo electoral confirmó que el conteo rápido está contemplado dentro del plan operativo para los comicios. Sin embargo, todavía no se ha definido en qué cantones o provincias se aplicará este mecanismo.

Cabrera indicó que convocará a una sesión del Pleno del CNE, este miércoles 18 de noviemrbre, para que sus integrantes tomen una decisión sobre los lugares en los que se ejecutará el procedimiento.

Además, precisó que el conteo rápido estará a cargo del personal de la Dirección de Estadística del propio CNE, por lo que no se contratará a ninguna empresa externa para realizarlo.

En estas elecciones, los ciudadanos elegirán a sus nuevas autoridades locales: alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales, miembros de las juntas parroquiales, así como a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).