Cambios de circulación en la vía Alóag -Santo Domingo para el martes 17 de febrero

Vía Santo Domingo - Alóag será unidireccional este martes 17 de febrero

La vía Alóag-Santo Domingo será unidireccional este martes 17 de febrero del 2026, el último día del feriado nacional de Carnaval en Ecuador.

Así lo anunció la Prefectura de Pichincha, que señaló que la medida se toma con el fin de evitar la congestión vehicular por el retorno masivo de turistas hacia Quito y la Sierra del país.

El comunicado de la Prefectura señal que la circulación unidireccional se aplicará en sentido Santo Domingo-Alóag. Es decir de subida hacia Quito.

Este contraflujo será de 10 horas de duración durante el día:

Inicio: 08:00

Fin: 18:00

En este lapso de tiempo los usuarios de la vía que vayan a dirigirse de la Sierra a la Costa no podrán usar esta carretera.

Este cambio anunciado por la Prefectura se aplicará en su tramo de competencia en la vía Santo Domingo - Alóag, y contará con apoyo de las instituciones de tránsito locales.

Restricción al transporte pesado

También se informó que los vehículos pesados tienen prohibida la circulación por este eje vial durante el horario establecido (08:00 a 18:00).

Los conductores de transporte de carga y pasajeros que requieran movilizarse en dirección a la Costa que conduzcan vehículos pesados deberán utilizar rutas alternas, como la vía Las Mercedes - Los Bancos - Calacalí