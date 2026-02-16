Así están las vías en Ecuador este lunes 16 de febrero en pleno feriado de Carnaval

Estado de las vía en Ecuador este lunes 16 de febrero

Con corte de las 09:00 de este lunes 16 de febrero el estado de las vías en Ecuador se reportan varias novedades en el sistema de carreteras del país.

Según información del sistema integrado del seguridad ECU911, tres vías en las provincias de Napo, Loja y Bolívar se encuentran totalmente cerradas por deslizamientos de tierra y pérdida de mesa.

En la provincia de Napo, la vía San Luis - Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en el Km 105 está completamente cerrada por pérdida de mesa vial.

En Bolívar la vía Echeandía-Guaranda está totalmente cerrada por un deslizamiento de tierra.

Por su parte, en la provincia de Loja la vía Chaguarpamba - Vía a la Costa se encuentra cerrada en los sectores El Doblado-Tintanil por maquinaria permanente en el lugar.

Aquí puede revisar el estado general de las vías en el Ecuador: ESTADO DE VÍAS