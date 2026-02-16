Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Así están las vías en Ecuador este lunes 16 de febrero en pleno feriado de Carnaval

Tres vías en las provincias de Napo, Loja y Bolívar se encuentran totalmente cerradas por deslizamientos de tierra y pérdida de mesa.

Estado de las vía en Ecuador este lunes 16 de febrero

MIT

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

16 feb 2026 - 09:29

Unirse a Whatsapp

Con corte de las 09:00 de este lunes 16 de febrero el estado de las vías en Ecuador se reportan varias novedades en el sistema de carreteras del país.

Según información del sistema integrado del seguridad ECU911, tres vías en las provincias de Napo, Loja y Bolívar se encuentran totalmente cerradas por deslizamientos de tierra y pérdida de mesa.

En  la provincia de Napo, la vía San Luis - Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en el Km 105 está completamente cerrada por pérdida de mesa vial.

En Bolívar la vía Echeandía-Guaranda está totalmente cerrada por un deslizamiento de tierra.

Por su parte, en la provincia de Loja la vía Chaguarpamba - Vía a la Costa se encuentra cerrada en los sectores El Doblado-Tintanil por maquinaria permanente en el lugar.

Aquí puede revisar el estado general de las vías en el Ecuador: ESTADO DE VÍAS

Estado de Vías Ecuador - ECU 911

Consulta de Vías - Ecuador (Reporte Actualizado)

Información oficial procesada del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Provincia Vía / Sector Estado Observaciones Vía Alterna

Información sujeta a cambios por condiciones climáticas o eventos naturales.

Fuente: ECU 911

Te puede interesar