Emergencia en el cantón Mejía: Un aluvión afecta a la parroquia de Aloasí

Un aluvión se registró en la parroquia Aloasí, este miércoles 13 de mayo de 2026

Un aluvión se registró, la tarde de este miércoles 13 de mayo de 2026, en Aloasí, una parroquia rural del cantón Mejía, en Pichincha.

Videos muestran ríos de lodo y escombros en las calles de esta parroquia. También se ve como la fuerza del agua arrastra a vehículos estacionados.

Según autoridades locales de Alausí, el aluvión ocurrió aproximadamente a las 16:00 y provocó alarma en los moradores de esa parroquia.

Una vivienda afectada por un deslizamiento de tierra en Cotopaxi

Las casas y vehículos también resultaron afectadas por esta emergencia. Hay casas inundadas con lodo y agua. Los vecinos salieron con botas y palas para retirar los escombros.

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía se movilizó al sector para realizar labores de evacuación y limpieza. Según reportes preliminares, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de quebradas y se produjo el aluvión.