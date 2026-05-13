Atentan contra el edificio del Consejo de la Judicatura de Santa Elena

Edificio del Consejo de la Judicatura en Santa Elena, que este 13 de mayo de 2026 sufrió un atentado.

Una balacera interrumpió las actividades en el edificio del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, este 13 de mayo de 2026.

Al menos cinco orificios de bala se pueden evidenciar en los ventanales del tercer piso del inmueble, ubicado en en el sector Alberto Spencer del cantón Santa Elena.

Uno de los ventanales del tercer piso del Consejo de la Judicatura en Santa Elena resultó afectado por los disparos este 13 de mayo de 2026. Captura de video

Tras la alerta de atentado, la Policía Nacional se trasladó al punto y confirmó preliminarmente que dos sujetos en una motocicleta llegaron al sitio y dispararon contra el edificio.

En esas instalaciones funcionan algunas unidades judiciales. De manera extraoficial, se conoce que al momento del ataque se desarrollaba una audiencia por extorsión. No se conoce de personas heridas.

La Policía continúa recabando incidios e investigando el móvil del ataque.