Metro de Quito relaciona aumento de pasajeros con dificultad para comprar gasolina

El Metro de Quito indicó que en la jornada del martes 12 de mayo se incrementó el número de usuarios habitual.

El Metro de Quito registró un incremento en la cantidad de usuarios durante el martes 12 de mayo de 2026. La empresa asocia el incremento con una jornada en la que en distintos sectores de la capital se reportaron problemas para acceder a gasolina y largas filas en estaciones de servicio.

Según los registros operativos del sistema, ese día se movilizaron 221 775 pasajeros, cifra superior a los niveles habituales de demanda en días laborables.

La demanda subió más del 8 %

De acuerdo con el Metro de Quito, el número de viajes representó un incremento del 8,1 % frente al promedio de los martes de 2026, que se ubicaba en 205 251 usuarios.

Además, la cifra también superó otros indicadores de movilidad registrados este año:

5,7% más viajes frente al promedio de días laborables de abril de 2026

frente al promedio de de abril de 2026 6,7 % más viajes respecto al promedio de días laborables de 2026.

El sistema señaló que este comportamiento coincidió con las jornadas en las que se reportó mayor congestión vehicular y concentración de conductores en gasolineras de distintos sectores de Quito.

Metro opera con normalidad

El gerente general del Metro de Quito, Juan Carlos Parra, indicó que el sistema mantiene su operación habitual y capacidad de respuesta ante el incremento de pasajeros.

“El sistema continúa operando con normalidad y monitoreo permanente de la demanda en estaciones de mayor afluencia”, señaló.

Actualmente, el Metro de Quito opera con su programación regular de trenes y el trayecto entre Labrador y Quitumbe toma aproximadamente 34 minutos.

Problemas con combustible impactaron la movilidad

Durante el martes 12 de mayo se reportaron largas filas en estaciones de servicio de varios sectores de la ciudad, situación que generó complicaciones en la movilidad y congestión vehicular.

En ese contexto, el Metro de Quito se consolidó como una de las principales alternativas de transporte para miles de usuarios.