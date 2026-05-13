Militares detectan en Sucumbíos una red para 'robar electricidad hacia Colombia'

El hallazgo de la red de electricidad en Sucumbíos se dio durante un patrullaje militar por la frontera

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este miércoles 13 de mayo de 2026 que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) detectaron en Sucumbíos una infraestructura clandestina utilizada para desviar energía eléctrica desde Ecuador hacia Colombia.

Según explicó el funcionario, el hallazgo se produjo durante patrullajes de control fronterizo ejecutados por los militares ecuatorianos.

"Se detectó redes que estaban pasando electricidad desde Ecuador a Colombia. Nos estaban robando electricidad a Ecuador", señaló el titular de la Cartera de Estado.

“No eran redes artesanales. Había toda una infraestructura montada, con redes trifásicas y cableado hacia el lado colombiano donde recibían la electricidad”, añadió Reimberg.

El ministro indicó que, tras el descubrimiento, se coordinó con la Corporación Eléctrica del Ecuador (CNEL) para iniciar el proceso de desconexión del sistema ilegal.

Reimberg aseguró además que las autoridades reforzarán los controles y operativos en la frontera para identificar posibles nuevos puntos de sustracción de energía.

Mesa de seguridad en Quito

Este pronunciamiento se realizó en el marco de la primera mesa de seguridad desarrollada en el Distrito La Delicia, en Quito, este miércoles 13 de mayo.

En la reunión estuvieron presentes la Ministra de Gobierno, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, altos mandos policiales y militares, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional frente a la delincuencia.

Reimberg sostuvo que uno de los principales objetivos de la reunión con la Presidenta de la Judicatura es trabajar en conjunto para evitar que personas detenidas durante operativos policiales recuperen rápidamente la libertad por orden de jueces.

Además, aseguró que la presidenta de la Judicatura conoció cifras relacionadas con la liberación de delincuentes y destacó la intención de realizar depuraciones dentro del sistema judicial.

El ministro Reimberg también anunció que estas mesas de seguridad se desarrollarán mensualmente.