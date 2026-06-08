Siniestro en la vía Alóag: Choque de buses deja cinco heridos y un fallecido

Un choque entre dos buses interprovinciales se registró este lunes en el km 54 de la vía Alóag - Santo Domingo.

El choque entre dos buses interprovinciales dejó decenas de personas heridas y movilizó a equipos de emergencia en la vía Alóag-Santo Domingo pasadas las 14:00 de este lunes 8 de junio del 2026.

La emergencia ocurrió a la altura del sector La Esperanza, en el sector Tandapi, en el kilómetro 54 de la vía Alóag-Santo Domingo.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos unidades de transporte interprovincial colisionaron por causas que aún son investigadas por las autoridades.

Rescate de pasajeros y un bus en la pendiente

Tras el fuerte impacto, uno de los buses perdió pista y rodó por una pendiente cercana a la carretera.

🟠 #Tendencia Un fuerte accidente de tránsito se registró en la vía Alóag–Santo Domingo, provocando una emergencia que movilizó a organismos de socorro y unidades de rescate.



De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro dejó decenas de personas heridas, quienes fueron… pic.twitter.com/q5fF2g3Fwb — Radio Ecuantena (@ecuantena) June 8, 2026

La magnitud del siniestro generó una la respuesta de los organismos de socorro, como Cuerpos de Bomberos de Quito y Mejía, además de personal médico del Ministerio de Salud Pública y el IESS, que acudieron al sitio para atender a los pasajeros afectados.

Al lugar llegaron unidades de los cuerpos de bomberos de cantones cercanos, además de agentes de la Policía Nacional y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), quienes coordinaron las labores de rescate y control vehicular en la zona.

Heridos tras choque de buses interprovinciales

Las primeras informaciones del ECU 911 señalan que el siniestro dejó cerca de cinco personas heridas.

Los afectados recibieron atención en el lugar y posteriormente fueron trasladados a diferentes casas de salud para una valoración médica más completa.

Imágenes difundidas desde el sitio muestran que uno de los vehículos involucrados terminó fuera de la vía, mientras que un bus de la cooperativa Aerotaxi quedó con su parte posterior severamente destruida debido al impacto.