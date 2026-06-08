Inocar alerta por oleaje entre el 9 y 11 de junio en la Costa y Galápagos

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) alertó sobre el arribo de olas de alta energía provenientes del suroeste del Pacífico.

El fenómeno se presentará entre el 9 y el 11 de junio de 2026 y afectará a varias provincias de la Costa ecuatoriana y a Galápagos.

La entidad informó que durante esos días se registrará un estado de mar agitado, con condiciones que podrían incrementar el riesgo para bañistas, pescadores y embarcaciones.

Según las proyecciones, la jornada de mayor intensidad será este martes 9 de junio, cuando se esperan las alturas más elevadas del oleaje.

Olas de hasta 2,5 metros en la Costa ecuatoriana

De acuerdo con el pronóstico, las olas alcanzarán hasta 2,5 metros de altura en el perfil costero continental.

En Esmeraldas se prevén olas de entre 0,60 y 2 metros, mientras que en Manabí podrían llegar hasta los 2,30 metros.

En Santa Elena y Guayas el oleaje alcanzaría un máximo de 2,50 metros, convirtiéndose en una de las zonas con mayor impacto previsto.

En la provincia de El Oro las condiciones serán menos intensas, con olas que oscilarán entre 0,50 y 1 metro.

Galápagos tendrá el mayor impacto del fenómeno

La región Insular registrará las mayores alturas de oleaje. En el oeste de Galápagos se pronostican olas de entre 1,20 y 2,60 metros, mientras que en el sur del archipiélago podrían alcanzar hasta 2,90 metros, muy cerca de los tres metros de altura.

El Inocar recomendó extremar las precauciones durante estos días, ya que las olas podrían romper con más fuerza de lo habitual y generar corrientes de resaca cerca de la costa.