Ambiente ordena detener construcción de paso elevado en la av. del Bombero de Guayaquil

El Ministerio del Ambiente ordenó a la Prefectura del Guayas que emita la orden de suspensión de la construcción del paso elevado en la avenida del Bombero. La decisión se oficializó el jueves 10 de julio del 2025 tras denuncias de posibles impactos ambientales.

Los trabajos de la construcción del paso elevado vehicular se realizan en la intersección de las avenidas Del Bombero y Leopoldo Carrera, en el sector de Los Ceibos, al norte de Guayaquil.

A través de un oficio, dirigido a la prefecta Marcela Aguiñaga, la Cartera de Estado recalca que en los últimos días se han difundido denuncias en redes sociales y medios de comunicación por probables impactos ambientales negativos que se podrían generar por la obra.

"La Constitución y leyes de la República reconocen el derecho de los ciudadanos a expresar su voz y denunciar de forma activa cualquier amenaza o daño que afecte o pueda afectar a la naturaleza o medio ambiente", expuso el Ministerio de Ambiente en el documento.

Rechazo de habitantes y colectivos

La orden se emitió doce días después de la masiva manifestación en contra del proyecto. Habitantes del sector y de colectivos recorrieron las calles para expresar su rechazo a la construcción.

El colectivo 'Acción Los Ceibos', quien incentivo la suspensión de la obra detalló que el proyecto inició con varias incistencias.

En redes sociales afirmaron que "no se socializó ni con el 1% de los afectados", y que tiene un 88,24% de impacto ambiental medio y alto, según el informe de prefactibilidad del Municipio. De igual forma, el colectivo también aseveró que existe un conflicto de interéses por autoridades.

¿En qué consiste la obra?

La obra tiene una planificación de construcción de dos pasos elevados, uno por cada sentido de la avenida del Bombero. Con esta construcción se permitiría el paso ininterrumpido de vehículos, eliminando la dependencia de semáforos y reduciendo los tiempos de espera, según el Municipio de Guayaquil.

Todo el proyecto se financia a través de un crédito otorgado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El costo total ascendería a 15,4 millones de dólares.

'No se registraron novedades ambientales'

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, defendió la construción del paso elevado en la avenida del Bombero en entrevistas. El burgoamestre ha indicado que se realizaron jornadas de diálogo y que la obra es necesaria para aliviar la congestión vehicular que afecta a unos 90 000 autos diariamente.

Ante la acción de protección, Aquiles Álavrez advirtió, el 2 de julio, que la aceptación de una acción de protección sería “una afectación tremenda para los guayaquileños”.

El 8 de julio, la Alcaldía de Guayaquil presentó resultados de la inspección ambiental. De acuerdo con el Municipio, funcionarios del Ministerio de Ambiente participaron en la diligencia.

"Se constató que no se registraron novedades ambientales en en área donde se construye el paso elevado en la intersección de la av. del Bombero con la av. Dr. Leopoldo Carrera (...) Además se confirmó que, desde el inicio de la obra, no se han generado desechos sólidos ni líquidos, preligrosos o no peligrosos", se señala en el comunicado.

En el comunicado, asimismo, confirmó que se dará estricto cumplimiento del plan de manejo ambiental de la obra.