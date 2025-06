Interagua reacciona tras denuncia penal de Ambiente por calidad del agua en Guayaquil

Interagua, la empresa encargada de brindar el servicio de agua potable en Guayaquil, defendió este lunes 23 de junio de 2025 la calidad del agua de la ciudad.

En una rueda de prensa, la empresa rechazó los señalamientos del Ministerio de Ambiente que, incluso, el 21 de junio de 2025 presentó una denuncia penal por un presunto delito en contra de los derechos del consumidor que volvió a poner frente a frente al Cabildo con el Gobierno.

Según la ministra de Ambiente, María Luisa Cruz, la empresa concesionaria no presentó planes de acción para mejorar la calidad del agua en Guayaquil.

Ilfn Florsheim, directora de comunicación de Interagua, cuestionó la solicitud del Ministerio alegando "¿Cómo vas a remediar algo que no ha sucedido? No hay incumplimientos, no hay contaminación. Lo que hay es un error en la forma en que se tomaron y procesaron las muestras".

Interagua insistió en que no hay ninguna evidencia de supuestas desviaciones que impacten en la salud pública.

"El agua de Guayaquil es completamente segura y cumple con todos los parámetros nacionales e internacionales". Interagua

Mientras que el Ministerio sostiene que de acuerdo con un informe de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), se identificaron valores fuera de lo permitido en el cloro residual y PH en los sectores de Samanes 7 y el suburbio oeste, en Guayaquil.

“Si hubiese contaminación en la planta de La Toma, de donde se abastece toda la ciudad, hablaríamos de decenas de miles de afectados, no de un caso por cada 7 500 personas”, añadió Interagua.

El informe del Ministerio de Ambiente fue remitido a la Fiscalía Gneral del Estado y a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapag), sin embargo, esta última respondió que la calidad del agua es responsabilidad de la concesionaria.