ANT anuncia la habilitación del servicio de matrículas en ocho provincias de Ecuador

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció este viernes 20 de febrero que se habilitará el servicio de asignación y transferencia de series y rangos de placas vehiculares virtuales. El anunció se conoció a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

El plan que es parte de un proceso de reactivación progresiva de los servicios institucionales tras la suspensión por el Caso Jaque. La medida está dirigida específicamente a la matriculación de vehículos nuevos en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ambato, Loja, Manta y Machala.

La prestación de este servicio se realizará de manera exclusiva para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que cuenten con la autorización vigente para ejecutar procesos de matriculación, cumpliendo estrictamente con la normativa legal y las disposiciones correspondientes.

De esta manera, la institución busca agilizar los trámites para los propietarios de automotores recién adquiridos en las principales urbes del país.

La ANT informó que está habilitada la recepción de documentación en su matriz ubicada en Quito. Esta gestión tiene como fin dar continuidad a los procesos de autorización y emisión de permisos de funcionamiento para los Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) a escala nacional, asegurando que estos establecimientos operen bajo los estándares requeridos.