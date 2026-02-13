Gobierno anuncia que solicitará un examen especial a Contraloría General al sistema de ANT
Como parte del plan de intervención que se realiza en la entidad se tiene previsto evaluar todo el sistema y auditar la base de datos.
ANT habilitará atención en su agencia matriz en Quito
ANT
13 feb 2026 - 20:44
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que ha solicitado a la Contraloría General del Estado la realización de un examen especial a los procesos de emisión de títulos habilitantes, seguridad y vulnerabilidad del sistema AXIS y gestión y control interno de la institución.
Este pedido se realizó como parte del plan de reestructuración después de la intervención. "Esta acción tiene como finalidad contar con la intervención técnica y vinculante del organismo técnico superior de control en los ejes críticos identificados dentro del proceso de depuración institucional", se lee en el comunicado.
La ANT anunció que brindará todas las facilidades, accesos y respaldos al equipo auditor para garantizar que la gestión pública se alinee con los principios de transparencia, legalidad y eficiencia, asegurando que todas las actuaciones institucionales estén orientadas exclusivamente al servicio ciudadano.
