La ANT anuncia que se habilita sistema para matriculación de autos nuevo en Manta y Machala

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habilitó desde este 13 de febrero del 2026 el sistema de matriculación para autos nuevos en Manta, en Manabí, y en Machala, en El Oro. Así lo informó la entidad en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

La entidad también había habilitado el mismo servicio en cuatro ciudades del país: Cuenca, Loja, Riobamba y Ambato. La entidad detalló que habilita este servicio con el objetivo de agilizar los trámites de tránsito y fortalecer la reactivación del sector automotriz, cuyo gremio venía reclamando que, por el cierre de las oficinas de la ANT, se bloqueaban los procesos de compra y venta de vehículos nuevos y usados. Lo que tenía un impacto económico negativo en ese sector.

"Este avance forma parte de las acciones técnicas y administrativas orientadas a reestablecer de manera ordenada y segura la atención a nuestros usuarios", se puede leer en el comunicado.

La ANT cerró todas sus oficinas en el país, el pasado 30 de enero, tras allanamientos vinculados al caso “Jaque”, una investigación de la Fiscalía por presunta delincuencia organizada y corrupción dentro de la entidad.