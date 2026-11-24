La emoción de quién se coronorá como Miss Universo 2026 se vive minuto a minuto desde el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, donde esta noche se elegirá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

La expectativa está puesta el Top 30 de semifinalistas, cuadro en el que una de las candidatas asegurará su clasificación directa gracias al respaldo de los votos del público en la plataforma oficial del certamen.

Con el avance de la gala, las delegadas enfrentarán las rondas de pasarela que definirán el recorte hacia el Top 10 y, posteriormente, al grupo de finalistas que responderá la ronda de preguntas decisivas ante el jurado antes de conocerse a la nueva soberana universal.

¿Quiénes son los jurados de la 75.ª edición de Miss Universo?

La evaluación está a cargo de un jurado integrado por:

Vicki Vlahos: diseñadora de moda y empresaria de Sídney

diseñadora de moda y empresaria de Sídney María Yáñez: empresaria venezolana y CEO de Maria Yanez Cosmetics

empresaria venezolana y CEO de Maria Yanez Cosmetics Tristan Schukraft: emprendedor estadounidense en salud, hostelería, vida nocturna y viajes, filántropo y activista

emprendedor estadounidense en salud, hostelería, vida nocturna y viajes, filántropo y activista Taty Guiribitey: empresaria, filántropa, personalidad digital y CEO de la Guiribitey Family Foundation

empresaria, filántropa, personalidad digital y CEO de la Guiribitey Family Foundation Fadil Berisha: fotógrafo

fotógrafo Águeda López: modelo, empresaria y autora española

modelo, empresaria y autora española Victoria Kjær Theilvig: ganadora de Miss Universo 2024 por Dinamarca

ganadora de Miss Universo 2024 por Dinamarca Signe Zeikate: economista de origen letón y ex primera dama de Costa Rica

economista de origen letón y ex primera dama de Costa Rica Joyce Giraud: actriz, modelo, productora, filántropa y empresaria puertorriqueña

Sigue el minuto a minuto del evento

La gala final del Miss Universo inició el Puerto Rico. El evento inició con un video de presentación de la sede y un recorrido histórico por la misión del certamen.

La India, Didi Romero y Denise Quiñones son las artistas encargadas del show de apertura. Una canción con ritmos tropicales, acompañada de músicos y bailarines acompañan la coreografía de las 116 participantes.

Los presentadores principales de la gala final son el actor Mario López y R'Bonney Gabriel, Miss Universo 2022.

Esta edición, denominada la ceremonia diamante, busca reconocer la labor de varias de las reinas de belleza dentro de la organización.

Presentación de las candidatas

Tras el show de apertura, las representantes de cada de los 116 países participantes se presentan una a una frente al mundo.

En grupos de 12, las aspirantes de la corona dicen su nombre y el país al que pertenecen. En pantalla divida la organización muestra el traje típico con el que las mises desfilaron en el concurso de trajes típicos el pasado 21 de noviembre de 2026.

Dalia Bucaram, representante de Ecuador, hizo aparición con un vestido dorado, un peinado semirecogido y maquillaje que destacaba su mirada.

Este es el Top 30 del Miss Universo 2026

Conoce a las 30 aspirantes que siguen en competencia por la corona:

Georgia Waddington - Nueva Zelanda

Dominga López - Chile

Marcella Kozinski - Brasil

Kaziah Liz Mejo - India

Melissa Bottema - Países Bajos

Selena Grant - Islas Turcas y Caicos

Luren Márquez - Perú

Mía Dio - Cuba

Nikolina Vujčić - Serbia

Melissa Núñez - República Dominicana

Bianty Rojer-Gomperts - Curaçao

Justus Kelley - Estados Unidos

Danielle Yablonka - Israel

Dalia Bucaram - Ecuador

Jennifer Barreto - Puerto Rico

Queen Elizabeth Makune - Tanzania

María Vargas - México

Justine Kamara - Guinea

María Alejandra López - Colombia

Anna Nikonova - Ucrania

Gabriela González - Panamá

María Alejandra Acosta - Costa Rica

Mitchelle Daka - Uganda

Bea Millan-Windorski - Filipinas

Garance Authié - Francia

Ruth Yirgalem Weldesilasie - Etiopía

Olga Lombardo - Bélgica

Clara Vegas - Venezuela

Jessi Kalambayi - República Democrática del Congo