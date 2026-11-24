Tres detenidos en allanamientos en Cuenca y Sígsig por presunto tráfico de migrantes
La Fiscalía General del Estado ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos e incautó teléfonos celulares, computadoras y documentos durante las intervenciones en Azuay.
La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en inmuebles de Cuenca y Sígsig, en Azuay, como parte de una investigación por presunto tráfico ilícito de migrantes.
Fiscalía
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Actualizado:
24 nov 2026 - 22:00
Tres personas fueron detenidas la noche de este martes 24 de noviembre de 2026 durante una serie de allanamientos ejecutados en Azuay, en el marco de una investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de migrantes.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las diligencias se desarrollaron de forma simultánea en inmuebles ubicados en los cantones Cuenca y Sígsig.
Órdenes de detención e indicios recabados
Durante la intervención, la entidad ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos en contra de los tres sospechosos.
Además, el personal fiscal y policial levantó varios indicios que estarían vinculados con la presunta actividad ilícita investigada:
- Teléfonos celulares
- Computadoras
- Documentos relacionados con el caso
Los tres detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para que se instale la audiencia de formulación de cargos en las próximas horas.
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