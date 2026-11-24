La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en inmuebles de Cuenca y Sígsig, en Azuay, como parte de una investigación por presunto tráfico ilícito de migrantes.

Tres personas fueron detenidas la noche de este martes 24 de noviembre de 2026 durante una serie de allanamientos ejecutados en Azuay, en el marco de una investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de migrantes.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las diligencias se desarrollaron de forma simultánea en inmuebles ubicados en los cantones Cuenca y Sígsig.

Órdenes de detención e indicios recabados

Durante la intervención, la entidad ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos en contra de los tres sospechosos.

Además, el personal fiscal y policial levantó varios indicios que estarían vinculados con la presunta actividad ilícita investigada:

Teléfonos celulares

Computadoras

Documentos relacionados con el caso

Los tres detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para que se instale la audiencia de formulación de cargos en las próximas horas.