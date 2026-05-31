¿Cómo consultar si tu licencia de conducir está suspendida en la ANT?

Las licencias de conducir tienen 30 puntos en Ecuador

La suspensión de una licencia de conducir en Ecuador implica la pérdida temporal del permiso para circular legalmente.

Según la normativa de tránsito, cada conductor inicia con 30 puntos en su licencia, los cuales se reducen si comete infracciones de tránsito.

Cuando el puntaje llega a cero, la licencia queda suspendida automáticamente, una medida que aplica tanto para conductores profesionales como no profesionales.

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Entre las infracciones que pueden provocar la pérdida de puntos y derivar en la suspensión del documento constan conducir bajo los efectos del alcohol, exceder los límites de velocidad o circular con las llantas lisas.

¿Cómo consultar si una licencia está suspendida?

Los ciudadanos pueden verificar el estado de su licencia a través de los canales oficiales de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Ingrese al portal web de la ANT

Dé clic en la sección de consulta de citaciones

Ingrese su número de cédula o la placa del vehículo .

o la . Seleccione la opción 'Buscar'

El sistema mostrará información relacionada con posibles infracciones, el número de puntos disponibles y el estado actual de la licencia.

En caso de existir una restricción, aparecerá la notificación correspondiente indicando que el permiso se encuentra 'suspendido'.

El artículo 67 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la suspensión de la autorización o licencia para conducir se aplicará por el tiempo determinado para cada infracción de tránsito.