'Bótalos'; Aquiles Alvarez reacciona a video de agentes de control en Guayaquil

"Eso para mí es un robo". Así reaccionó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, este domingo 18 de enero de 2026, a un video difundido en redes sociales en el que se observa a un grupo de agentes municipales llevándose mercadería de una vendedora ambulante.

El clip de dos minutos muestra a una mujer adulta con unos bultos de roba en una calle de Guayaquil. Un grupo de agentes uniformados se acercan y uno de ellos toma un paquete y se retira corriendo.

Los otros agentes se quedan hablando con la mujer, quien intenta forcejear para recuperar su mercadería y no perder la que le quedaba.

Estas imágenes causaron indignación en redes sociales. El Burgomaestre escribió un corto mensaje en redes sociales compartiendo el video.

"Se portan como delincuentes. Eso para mí es robo", sentenció Alvarez. A la par dejó un mensaje para Álex Anchundia, gerente general de Segura EP: "Bótalos y que le devuelvan todo a la señora".

Agentes separados

Horas más tarde, la empresa Segura EP informó que los agentes involucrados en el hecho fueron separados de la institución y se inició un proceso sancionatorio.

Asimismo, se dispuso la localización de la comerciante para devolverle la mercadería retirada de manera irregular.