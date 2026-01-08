Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
Ecuador

Detienen al conductor que atropelló a un agente de la ATM en operativo en Guayaquil

La Autoridad de Tránsito Municipal rechazó la agresión contra su funcionario en medio de un operativo en el norte de Guayaquil.

Un agente de tránsito fue atropellado en medio de operativo en Guayaquil.

ATM

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

08 ene 2026 - 06:58

Un agente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil fue atropellado en medio de un operativo en el norte de la ciudad, el miércoles 7 de enero de 2026.

El agente de tránsito participaba en un operativo en el sector de la Gazota cuando un vehículo con placas ilegibles intentó evadir el control y lo embistió.

El hombre fue socorrido por sus compañeros y posteriormente trasladado en una ambulancia a una casa de salud para su atención médica.

Mientras tanto, los agentes lograron detener al conductor tras una persecución que culminó en la avenida Perimetral, sector Guamote.

Miembros de la Policía Nacional detuvieron al conductor y lo trasladaron ante la autoridad competente.

La ATM emitió un comunicado en el que rechazó los actos que "atentan contra la integridad de los agentes de tránsito, quienes cumplen su labor de control y ordenamiento vial".

