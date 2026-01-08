Detienen al conductor que atropelló a un agente de la ATM en operativo en Guayaquil

Un agente de tránsito fue atropellado en medio de operativo en Guayaquil.

Un agente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil fue atropellado en medio de un operativo en el norte de la ciudad, el miércoles 7 de enero de 2026.

El agente de tránsito participaba en un operativo en el sector de la Gazota cuando un vehículo con placas ilegibles intentó evadir el control y lo embistió.

El hombre fue socorrido por sus compañeros y posteriormente trasladado en una ambulancia a una casa de salud para su atención médica.

Mientras tanto, los agentes lograron detener al conductor tras una persecución que culminó en la avenida Perimetral, sector Guamote.

Miembros de la Policía Nacional detuvieron al conductor y lo trasladaron ante la autoridad competente.

La ATM emitió un comunicado en el que rechazó los actos que "atentan contra la integridad de los agentes de tránsito, quienes cumplen su labor de control y ordenamiento vial".