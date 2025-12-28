Hombres que asaltaban a compradores de monigotes en Guayaquil fueron detenidos

Dos hombres robaban a compradores de monigotes en la calle 6 de marzo, en Guayaquil.

Dos hombres fueron captados robando a compradores de monigotes en la calle 6 de marzo, en Guayaquil. La empresa Segura EP informó que ambos fueron detenidos este domingo 28 de diciembre de 2025.

Las cámaras de seguridad registraron a los hombres robando a varias personas luego de amedrentarlos con armas de fuego. Fueron seguidos a través del sistema de videovigilancia hasta hallarlos.

La motocicleta fue identificada y seguida a través de las cámaras. Entonces se identificó a los hombres huyendo luego en un automóvil de color blanco.

El seguimiento fue coordinado con agentes municipales y Policía Nacional. Los gendarmes interceptaron el vehículo y detuvieron a los sospechosos.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció al respecto de este caso en su cuenta de X y aseguró que "hay cámaras, hay control y hay respuesta".

Las imágenes de los robos en la calle 6 de marzo se difundieron en redes sociales y causaron indignación al ser un punto de encuentro familiar y turístico tradicional de la época de fin de año.