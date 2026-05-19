Clausuran locales en La Bahía de Guayaquil por vender miles de fármacos caducados

Inspectores de Arcsa hallaron más de 11 000 medicamentos irregulares que se vendían en La Bahía de Guayaquil.

Más de 11 000 medicamentos irregulares fueron hallados en La Bahía de Guayaquil. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó este martes 19 de mayo de 2026 que los decomisó.

Un operativo en la zona comercial de La Bahía dejó como resultado la clausura de ocho puestos y la incacutación de 11 814 productos irregulares.

¿Qué tipo de irregularidades halló Arcsa en los medicamentos de La Bahía?

Técnicos de la Arcsa identificaron medicamentos caducados, muestras médicas prohibidas para la venta, productos con registro sanitario de otros países y fármacos almacenados de manera incorrecta y sin cumplir con la cadena de frío.

Los medicamentos hallados eran destinados a tratar enfermedades cardiovasculares, antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos respiratorios.

Según la Arcsa, algunos comerciantes intentaron impedir el control cerrando sus negocios durante la intervención de sus inspectores más personal de la Intendencia de Policía de Guayas.

Además, se reportó que un hombre abandonó un saco lleno de medicamentos cuando las autoridades intervinieron en el lugar.

Arcsa Móvil: ¿Cómo denunciar irregularidades sanitarias en Ecuador?

Los ciudadanos pueden denunciar irregularidades sanitarias en establecimientos comerciales, productos, restaurantes o cafeterías mediante la aplicación Arcsa Móvil.

Estos son los pasos para realizar una denuncia: