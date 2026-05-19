Shakira invita a los niños virales de Uganda a bailar en la final del Mundial 2026

Grupo Triplets Ghetto Kids bailarán en la final del Mundial junto con la artista colombiana Shakira.

La cantante colombiana Shakira invitó a un grupo de niños de Uganda a formar parte del show de clausura del Mundial 2026.

El mensaje fue enviado a través de sus redes sociales. Sucedió tras publicar un video del grupo Triplets Ghetto Kids bailando su tema 'Dai Dai', la cuarta canción de la artista para una Copa del Mundo.

"He estado viendo creaciones increíbles de la canción 'Dai Dai' para la Copa del Mundo y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo en la final", dijo en una historia de Instagram.

Comentó que desea que ese momento sea especial e inolvidable para todos y añadió que decidió invitar a los niños de Uganda para su show.

Los niños de Uganda respondieron

“¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines como ellos. Chicos, ¿quieren venir a bailar conmigo para la final?”, resaltó la cantante.

Tras viralizarse la invitación de Shakira, los niños respondieron con un mensaje lleno de emoción. Dijeron que sería un sueño poder compartir escenario con ella.

“¡Hola, Shakira! Sí, queremos actuar contigo. Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África”, escribieron.