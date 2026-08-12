Incendios en Quito: Más de 200 hectáreas quemadas y alerta por horas críticas en el norte

Dos incendios consumen 200 hectáreas y complican a los bomberos en Rayocucho y Tanlahua

Dos incendios forestales permanecen activos en el norte de Quito. Las llamas han afectado cerca de 200 hectáreas en Rayocucho, Calacalí, y también avanzan en el sector de Tanlahua, San Antonio de Pichincha, mientras los bomberos enfrentan fuertes vientos y terrenos de difícil acceso.

El incendio en Rayocucho, parroquia de Calacalí, comenzó la noche del lunes y lleva más de 36 horas de labores para contener las llamas.

El fuego afectó vegetación de la zona y generó columnas de humo visibles desde distintos sectores.

El Cuerpo de Bomberos mantiene equipos desplegados para evitar que las llamas avancen hacia el cerro Casitahua y hacia zonas habitadas.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones a viviendas ni a otras infraestructuras.

El viento complica las labores

Una de las principales dificultades es el fuerte viento, que alcanza ráfagas de entre 55 y 60 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden acelerar la propagación del fuego y también dificultan el trabajo de las aeronaves que realizan descargas de agua.

En Calacalí trabajan alrededor de 150 bomberos, 23 vehículos y 50 personas de apoyo.

El personal también cuenta con vehículos pequeños para llegar a sectores donde los camiones no pueden ingresar y debe recorrer a pie parte de las laderas.

Las horas críticas serán entre las 11:00 y las 16:00

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, indicó a Teleamazonas que mantienen especial vigilancia sobre los llamados puntos calientes, principalmente troncos y zonas del suelo que todavía conservan altas temperaturas.

Estos lugares pueden generar nuevas llamas si no son controlados.

Según el Cuerpo de Bomberos, las horas más complicadas están previstas entre las 11:00 de la mañana y las 15:00 o 16:00, cuando aumentan la radiación solar, la temperatura y las condiciones de viento.

Por ello, varias unidades permanecen ubicadas en las líneas de fuego para evitar reinicios.

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Otro incendio permanece activo en Tanlahua

El segundo incendio se registra en Tanlahua, en la parroquia de San Antonio de Pichincha.

Allí trabajan alrededor de 40 efectivos y seis vehículos para contener las llamas y proteger las zonas cercanas a viviendas.

El terreno y la topografía también dificultan el acceso a los puntos afectados. Los equipos han abierto vías para permitir el ingreso de vehículos y utilizan herramientas manuales para avanzar por las zonas de montaña.

Los incendios forestales solo provocan dolor y apagan la vida de cientos de seres inocentes que tenían en la montaña su hogar.



Estas imágenes son el resultado de lo que el fuego causó en un solo día, en la flora y fauna del sector de Rayocucho, Calacalí.



Por favor, necesitamos… pic.twitter.com/KQTIOOI9rp — Esteban Cárdenas Varela (@ECardenasVarela) August 12, 2026

Hipótesis del origen del incendio

Sobre las causas, la primera hipótesis apunta a la elaboración de carbón en la zona donde se habría iniciado el fuego.

Sin embargo, esta información todavía debe ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

El comandante del Cuerpo de Bomberos indicó que esta información se enviará a la Fiscalía General del Estado para poder iniciar las investigaciones.