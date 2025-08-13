Arcsa clausura supermercado en Loja por falta de higiene y venta de productos caducados

Arcsa ejecuta operativo que permitió la clausura de un supermercado con serias deficiencias sanitarias en Loja.

El operativo ejecutado entre la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y la Comisaría Nacional de Policía permitió la inspección de varios establecimientos de alimentos en Loja.

Durante la intervención a un supermercado ubicado al sur de la ciudad, se detectaron serias deficiencias sanitarias.

Entre las irregularidades detectadas se encontró la cámara de frío sin funcionamiento, lo que afectaba la conservación de productos que requieren refrigeración.

Además, los alimentos estaban mal almacenados y en contacto con focos de contaminación como basura y agua estancada, generando olores desagradables. También se hallaron productos caducados en perchas.

Como medida preventiva, la entidad reguladora procedió a la clausura temporal del local hasta que se corrijan las irregularidades detectadas. Adicional a esta medida preliminar, se iniciará un proceso administrativo sancionador según lo establece la Ley Orgánica de Salud.