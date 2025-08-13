Esta es la sanción por colocar vallas durante la marcha contra la Corte Constitucional en Quito

Personal de la Agencia Metropolitana de Control retiró vallas colocadas durante la marcha contra la Corte Constitucional en Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) retiró seis vallas de la de la avenida 6 de Diciembre, en Quito. Estas fueron colocadas, el martes 12 de agosto del 2025, cuando se realizó la marcha organizada por el Gobierno de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional.

Grandes pancartas con los rostros de los jueces de la Corte Constitucional se colocaron en Quito, acompañada de la leyenda “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.

La mañana del martes 12 de agosto trascendió que las vallas fueron colocadas por el Gobierno, pues aparecieron el mismo día en el que se desarrolló una movilización encabezada por Noboa hacia la Corte Constitucional para rechazar la suspensión temporal de 17 artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo.

Sin embargo, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, aseguró que el Gobierno no ha financiado las vallas colocadas en las afueras de la Corte Constitucional.

Las pancartas con el rostro de los jueces constitucionales fueron retiradas por la AMC tras una inspección en la avenida 6 de Diciembre, entre las avenidas Colón y Patria.

Las seis estructuras mecánicas fueron trasladadas a las bodegas de la Agencia Metropolitana de Control donde permanecerán bajo custodia mientras se desarrolle un procedimiento administrativo.

En ese proceso se identificará a los responsables de la colocación de las vallas y se emita una sanción por colocar mobiliarios fijos en el espacio público sin autorización.

¿Cuál es la sanción por colocar vallas sin permiso?

La AMC elaboró seis informes técnicos que serán remitidos a la etapa de instrucción. Este proceso puede durar hasta seis meses, según lo establecido en el procedimiento administrativo.

Una vez se identifique a los responsables de colocar las vallas, serán sancionados con una multa equivalente a dos salarios básicos unificados (940 dólares en 2025) por cada estructura colocada.

Esa sanción está contemplada en el Código Municipal de Quito, donde se establece que está prohibido colocar mobiliario o elementos fijos en espacios públicos sin permiso.