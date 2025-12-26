Terror en bus urbano de Santo Domingo por asalto de tres hombres armados

Tres personas armadas despojan de sus pertenencias a pasajeros de bus

Al grito de "dame el teléfono..."; tres personas armadas causaron terror en un bus urbano en el cantón Santo Domingo cuando asaltaron a varios pasajeros.

El hecho ocurrió pasado el medio día del martes 23 de diciembre en un bus de la línea 9 en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Las cámaras de seguridad captaron el tenso momento cuando los tres hombres armadas pedían con amenazas e intimidación las pertenencias de los pasajeros.

Las personas intentan mantener la calma, pero ante las amenazas e insultos muchos prefieren entregar sus bolsos y celulares para evitar ser heridos.

Tras recoger todas las pertenencias que más pudieron amenazaron al chofer para que detuviera el bus y poder escapar.