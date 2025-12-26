Terror en bus urbano de Santo Domingo por asalto de tres hombres armados
El hecho ocurrió pasado el medio día del martes 23 de diciembre en un bus de la línea 9 en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Actualizada:
26 dic 2025 - 21:32
Al grito de "dame el teléfono..."; tres personas armadas causaron terror en un bus urbano en el cantón Santo Domingo cuando asaltaron a varios pasajeros.
Las cámaras de seguridad captaron el tenso momento cuando los tres hombres armadas pedían con amenazas e intimidación las pertenencias de los pasajeros.
Las personas intentan mantener la calma, pero ante las amenazas e insultos muchos prefieren entregar sus bolsos y celulares para evitar ser heridos.
Tras recoger todas las pertenencias que más pudieron amenazaron al chofer para que detuviera el bus y poder escapar.
