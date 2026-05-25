Las basílicas más altas del mundo y los años que tardaron en construirse
La Sagrada Familia volvió a poner la atención sobre las basílicas más altas del planeta y las décadas que tomó construir algunas de ellas.
Interior de la Basílica de San Pedro con el baldaquino de Bernini en primer plano
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Actualizado:
25 may 2026 - 07:00
La reciente colocación de la pieza final en la torre central de la Basílica de la Sagrada Família marca un momento histórico para una de las construcciones religiosas más famosas del mundo.
Diseñada por Antoni Gaudí, la basílica inició su construcción en 1882 y, más de 140 años después, entra en su etapa final de acabados y adecuaciones.
Pero no es la única obra monumental cuya construcción tomó décadas. Estas son algunas de las basílicas y templos cristianos más altos del mundo y el tiempo que tardaron en levantarse.
Basílica de la Sagrada Familia – España
Altura: 172,5 metros
Construcción: desde 1882 hasta la actualidad
La Sagrada Familia se convierte oficialmente en una de las iglesias más altas del planeta tras completar su torre central.
La obra atravesó guerras, cambios arquitectónicos y largas pausas económicas antes de alcanzar su altura definitiva en 2026.
Basílica de San Pedro – Vaticano
Altura: 136 metros
Construcción: 120 años (1506–1626)
Ubicada en Ciudad del Vaticano, es uno de los templos católicos más importantes del mundo.
En su construcción participaron artistas y arquitectos históricos como Miguel Ángel y Gian Lorenzo Bernini.
Basílica de Nuestra Señora de la Paz – Costa de Marfil
Altura: 158 metros
Construcción: 3 años (1985–1989)
La gigantesca basílica ubicada en Yamoussoukro es una de las iglesias más grandes del mundo por superficie.
Su rapidez de construcción contrastó con otros templos históricos levantados durante siglos.
Catedral de Ulm – Alemania
Altura: 161,5 metros
Construcción: casi 500 años (1377–1890)
Aunque técnicamente es una catedral protestante y no una basílica, posee la torre de iglesia más alta del mundo.
La construcción se detuvo durante siglos antes de retomarse en el siglo XIX.
Basílica de Nuestra Señora de Licheń – Polonia
Altura: 141,5 metros
Construcción: 10 años (1994–2004)
Ubicada en Polonia, es uno de los templos religiosos más modernos y monumentales de Europa.
Una construcción que atravesó generaciones
La historia de la Sagrada Familia volvió a demostrar cómo algunas de las obras religiosas más emblemáticas del mundo tardaron décadas o incluso siglos en completarse.
En el caso del templo de Barcelona, varias generaciones de arquitectos, artesanos y obreros participaron en un proyecto que comenzó en el siglo XIX y que hoy sigue siendo uno de los mayores símbolos arquitectónicos del planeta.
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