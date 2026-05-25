Las basílicas más altas del mundo y los años que tardaron en construirse

Interior de la Basílica de San Pedro con el baldaquino de Bernini en primer plano

La reciente colocación de la pieza final en la torre central de la Basílica de la Sagrada Família marca un momento histórico para una de las construcciones religiosas más famosas del mundo.

Diseñada por Antoni Gaudí, la basílica inició su construcción en 1882 y, más de 140 años después, entra en su etapa final de acabados y adecuaciones.

Pero no es la única obra monumental cuya construcción tomó décadas. Estas son algunas de las basílicas y templos cristianos más altos del mundo y el tiempo que tardaron en levantarse.

Basílica de la Sagrada Familia – España

Altura: 172,5 metros

Construcción: desde 1882 hasta la actualidad

La Sagrada Familia se convierte oficialmente en una de las iglesias más altas del planeta tras completar su torre central.

La obra atravesó guerras, cambios arquitectónicos y largas pausas económicas antes de alcanzar su altura definitiva en 2026.

Basílica de San Pedro – Vaticano

Altura: 136 metros

Construcción: 120 años (1506–1626)

Ubicada en Ciudad del Vaticano, es uno de los templos católicos más importantes del mundo.

En su construcción participaron artistas y arquitectos históricos como Miguel Ángel y Gian Lorenzo Bernini.

Interior de la Basílica de San Pedro con el baldaquino de Bernini en primer plano Redes Sociales

Basílica de Nuestra Señora de la Paz – Costa de Marfil

Altura: 158 metros

Construcción: 3 años (1985–1989)

La gigantesca basílica ubicada en Yamoussoukro es una de las iglesias más grandes del mundo por superficie.

Su rapidez de construcción contrastó con otros templos históricos levantados durante siglos.

Basílica de Nuestra Señora de la Paz de Yamoussoukro Redes Sociales

Catedral de Ulm – Alemania

Altura: 161,5 metros

Construcción: casi 500 años (1377–1890)

Aunque técnicamente es una catedral protestante y no una basílica, posee la torre de iglesia más alta del mundo.

La construcción se detuvo durante siglos antes de retomarse en el siglo XIX.

La catedral más alta del mundo se encuentra en Alemania. Con casi 162 metros de altura, la Catedral de Ulm Redes Sociales

Basílica de Nuestra Señora de Licheń – Polonia

Altura: 141,5 metros

Construcción: 10 años (1994–2004)

Ubicada en Polonia, es uno de los templos religiosos más modernos y monumentales de Europa.

Basílica de Nuestra Señora de Lichen en Polonia. Redes Sociales

Una construcción que atravesó generaciones

La historia de la Sagrada Familia volvió a demostrar cómo algunas de las obras religiosas más emblemáticas del mundo tardaron décadas o incluso siglos en completarse.

En el caso del templo de Barcelona, varias generaciones de arquitectos, artesanos y obreros participaron en un proyecto que comenzó en el siglo XIX y que hoy sigue siendo uno de los mayores símbolos arquitectónicos del planeta.