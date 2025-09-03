Hombres fingieron ser policías para robar en un bus de transporte urbano de Quito

Los buses urbanos son escenario de robos por lo que conductores y pasajeros piden más seguridad.

Dos hombres fingieron ser miembros de la Policía Nacional para robar en un bus de transporte urbano de Quito. El hecho ocurrió el lunes 1 de septiembre de 2025 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del vehículo.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los hombres aseguraron ser parte de la unidad de inteligencia. Ninguno llevaba uniforme policial.

Ambos subieron y pidieron sus pertenencias a una mujer. Mientras uno la distrae el otro revisa su mochila. Esta acción se repite con otros pasajeros.

Los hombres indicaron a los pasajeros que "dejen las maletas sobre la parte de arriba de los asientos". Uno de ellos las revisaba, mientras "la otra persona cogía las maletas y se bajó por la parte posterior", contó una de las víctimas.

El hecho ocurrió en la estación de buses interparroquiales de la Río Coca, en el norte de Quito. Según conductores, los hombres se identifican como policías para robar.

Este no es el único caso, según los conductores de buses afectados. Los robos en unidades de transporte han ido en aumento, por lo que piden mayor seguridad.

La Policía Nacional no se refirió a este hecho y adelantó que se investigan los indicios para dar con los responsables.