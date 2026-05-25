Ecuador lidera tasa de emprendimiento en Latam; negocios nacen por falta de empleo

Ecuador se mantiene como el país con mayor actividad emprendedora de América Latina y el segundo a nivel mundial, según el reporte 2025 del Global Entrepreneurship Monitor. Sin embargo, el estudio advierte que gran parte de los negocios surgen por necesidad económica y tienen pocas posibilidades de crecimiento.

La investigación señala que la Tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) en Ecuador alcanzó el 29,63% en 2025. Esto significa que casi tres de cada diez adultos entre 18 y 64 años están iniciando o administrando un negocio nuevo.

Aunque la cifra ubica al país por encima de Chile, Argentina y Brasil, el informe muestra señales de fragilidad dentro del ecosistema emprendedor ecuatoriano.

Emprender por necesidad y falta de empleo formal

El estudio identifica un fenómeno creciente: profesionales y personas con estudios superiores están emprendiendo ante la falta de empleo formal.

Según el GEM Ecuador 2025, el 50,4% de los emprendedores tiene educación superior o posgrado.

“El aumento de perfiles altamente instruidos podría atribuirse a la escasez de vacantes en el empleo formal”, señala el informe.

El documento también indica que conviven dos realidades dentro del emprendimiento ecuatoriano: y

Personas que emprenden para subsistir

Profesionales que crean pequeños negocios como alternativa temporal de ingresos.

Mujeres lideran el emprendimiento en Ecuador

Otro de los hallazgos relevantes es que las mujeres presentan una tasa de emprendimiento ligeramente superior a la de los hombres.

La TEA femenina en Ecuador llegó al 30,38%, mientras que la masculina se ubicó en 28,86%.

No obstante, el informe evidencia desigualdades estructurales. El desempleo entre mujeres emprendedoras alcanza el 16,91%, más del doble que en hombres, donde llega al 7,71%.

La mayoría de negocios son pequeños

El estudio concluye que la mayor parte de los emprendimientos en Ecuador continúa siendo de pequeña escala y con baja capacidad de contratación.

Más del 70% de los negocios genera entre uno y cinco empleos, mientras que los emprendimientos capaces de crear más de 20 puestos de trabajo siguen siendo minoritarios.

Además, solo el 8,25% de los emprendedores ecuatorianos proyecta contratar más de cinco trabajadores en los próximos años, cifra muy inferior al promedio regional.

Crece el emprendimiento rural

El reporte también muestra un crecimiento del emprendimiento en zonas rurales.

En 2025, el 43,6% de la actividad emprendedora temprana se desarrolló en áreas rurales, un incremento frente al año anterior.

Sin embargo, el estudio advierte que los negocios consolidados siguen concentrándose principalmente en ciudades, debido a dificultades logísticas, menor acceso a redes y limitaciones para expandirse.

Jóvenes tienen mayor proyección internacional

Los emprendedores jóvenes son quienes más logran conectar con mercados internacionales.

El grupo de entre 25 y 34 años registra la mayor proyección hacia clientes fuera del país, impulsado principalmente por herramientas digitales y redes sociales.

Aun así, el informe advierte que Ecuador mantiene rezagos tecnológicos frente a otros países de la región.

Solo el 41,2% de los emprendimientos usa páginas web y apenas el 35,1% aplica herramientas de email marketing.

Inteligencia artificial gana espacio

El estudio revela además que el 47,6% de los emprendedores ecuatorianos usa o planea implementar inteligencia artificial en sus negocios.

Sin embargo, expertos del GEM sostienen que el principal problema no es la resistencia a la tecnología, sino las limitaciones en infraestructura digital, financiamiento y capacidades técnicas.

Pese a las dificultades, el informe concluye que el emprendimiento continúa funcionando como un mecanismo de resiliencia económica frente a la incertidumbre laboral y financiera.