Así están las vías en Ecuador este martes 14 de octubre por el paro de la Conaie

En Imbabura las vías permanecen cerradas, mientras un convoy militar lleva productos de primera necesidad a Otavalo.

En la cuarta semana del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el estado de la red vial del país este martes 14 de octubre del 2025 presenta múltiples cierres, bloqueos y restricciones, con focos claves en las provincias de Imbabura y Pichincha. La movilidad, tanto interprovincial como dentro de los centros urbanos, se ha visto seriamente afectada.

Imbabura:

Es el epicentro de las protestas y donde la irrupción vial ha sido más intensa. Según reportes del ECU-911, los cierres abarcan tramos estratégicos como Otavalo–Cotacachi, Otavalo–González Suárez, Cotacachi–Apuela (vía Cuicocha), la ruta rural Pucahuaycu–San Antonio, y la vía Ibarra–Imbaya–Urcuquí en el sector de Coñaqui.

A la madrugada de este martes, un convoy militar y policial que se movilizaba hacia Otavalo por la Panamericana Norte se topó con primeros bloqueos en el peaje de San Roque y puntos estratégicos como Cotacachi.

Pichincha:

Vías como Cayambe–Cajas, Tabacundo–Cajas y la E-35 (Quito–Cayambe) permanecen cerradas en varios sectores por manifestaciones y presencia policial para contener movimientos de protesta.

En Guayllabamba–Calderón también se reportan cortes con resguardo policial, complicando la circulación hacia el norte del Distrito Metropolitano de Quito.

Loja:

Aunque menos mediática que las anteriores, también registra caminos bloqueados o con obstáculos: las rutas Saraguro–Cuenca y Loja–Saraguro están parcialmente interrumpidas por rocas sobre la calzada y manifestantes.

Otras provincias:

Se registran cierres o restricciones viales por deslizamientos, socavamientos y problemas estructurales en varias regiones del país (Azuay, El Oro, Manabí, Chimborazo, entre otras). En muchos casos la circulación es limitada y se pide precaución a los conductores.