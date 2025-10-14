Convoy humanitario llega a Otavalo; enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública

Convoy Humanitario de 1000 efectivos militares y policiales, organizado por el Bloque de Seguridad se desplazó a Imbabura.

El convoy con ayuda para los pobladores de Otavalo llegó este martes 14 de octubre a las 06:25 hasta la ciudad de Otavalo tras un trayecto que estuvo marcado con enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública.

Desde de las 03:45 el convoy humanitario salió de la ciudad de Ibarra con destino a Otavalo para entregar la ayuda que el Gobierno lleva en decenas de camiones militares.

El convoy tenía previsto un traslado por la Panamericana Norte E35. Intentó pasar por Cotacachi, Atuntaqui y Otavalo, donde realizará la distribución de alimentos.

En el cruce del partidero a Cotacachi, a las 06:00 manifestantes con piedras y palos atacaron al auto donde se moviliza el equipo periodístico de Teleamazonas que no dejó lesionados pero sí daños materiales.

Manifestantes también pincharon las llantas de otros vehículos que se vieron obligados a orillarse y detenerse en la vía.

Horas antes en el paso del convoy por el sector de Cotacachi no hubo inconvenientes y la vía estuvo despejada. Sin embargo, en el el sector de San Roque, la fuerza pública intervino con gases lacrimógenos en este tramo para liberar la vía y que la caravana pudiera avanzar.