Captan la rotación de un iceberg en el glaciar Upsala en Argentina

Un registro audiovisual sin precedentes ha capturado la fuerza de la naturaleza en la Patagonia argentina, mostrando el preciso instante en que un iceberg rota sobre su propio eje tras desprenderse del Glaciar Upsala.

Este coloso de hielo, uno de los más extensos y emblemáticos del Parque Nacional Los Glaciares, fue el escenario de este evento que sorprendió a navegantes y especialistas.

La rotación de estas masas de hielo es un recordatorio visual de la constante transformación del paisaje ártico y patagónico, donde estructuras que parecen inamovibles sucumben a las leyes de la física en cuestión de segundos.

De acuerdo con las explicaciones técnicas proporcionadas por la empresa Solo Patagonia, este fenómeno tiene una raíz puramente física ligada al derretimiento.

A medida que el iceberg se separa del glaciar y queda a la deriva, el contacto con el agua y la temperatura ambiente provocan una pérdida desigual de masa.

Este proceso altera drásticamente la distribución de su peso, desplazando su centro de gravedad hasta que el bloque de hielo se vuelve inestable. Cuando el desequilibrio es total, el iceberg busca una nueva posición de flotación, generando giros lentos pero poderosos que pueden desplazar grandes volúmenes de agua a su alrededor.

Este tipo de avistamientos, aunque naturales, subrayan la vulnerabilidad de los campos de hielo frente al cambio climático y el proceso de retroceso que enfrentan glaciares como el Upsala.

Las imágenes no solo tienen un valor estético para el turismo en la provincia de Santa Cruz, sino que sirven como documento científico para estudiar la velocidad del derretimiento y el comportamiento de los desprendimientos.

La rotación de un iceberg es, en esencia, la búsqueda de equilibrio de una estructura que se desvanece, ofreciendo un espectáculo tan majestuoso como melancólico sobre el estado actual de nuestras reservas de agua dulce.