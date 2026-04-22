Desmantelan red dedicada al robo de vehículos y autopartes en Quito

Cuatro personas fueron detenidas durante los operativos realizados la madrugada de este miércoles.

La Policía Nacional desarticuló una red dedicada al robo de vehículos y autopartes en el sur de Quito. Un operativo realizado la madrugada de este miércoles 22 de abril del 2026 dejó cuatro personas detenidas.

El operativo se realizó en cinco puntos del distrito Eloy Alfaro, en el sur de la ciudad. Según la Policía, el operativo se realizó tras dos meses de investigación.

En total se realizaron cuatro allanamientos y se detuvo a cuatro personas, tres de ellos con antecedentes por asociación ilícita y robo de autopartes.

Así operaba la banda

Los detenidos serían presuntos miembros del grupo delictivo organizado Los Lobos. Según las investigaciones, cada integrante cumplía roles para perfilar e identificar a las víctimas y abordarlas para sustraer sus vehículos.

Se conoce que los detenidos ingresaban a los domicilios y desvalijaban los vehículos en distintas partes de Quito.

En el operativo también se encontró un vehículo en el que se movilizaban para cometer los hechos delictivos.