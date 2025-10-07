¿Qué pasará con los turnos agendados en el Registro Civil para el feriado del 9 de octubre?

Algunas agencias del Registro Civil en Ecuador prestarán sus servicios en horario especial el jueves 9 de octubre.

En el marco del feriado nacional por la Independencia de Guayaquil, que se extenderá del jueves 9 al domingo 12 de octubre de 2025, el Registro Civil del Ecuador informó sobre la programación de servicios para la ciudadanía.

Los usuarios que tenían agendada la emisión de cédulas y pasaportes para el jueves 9 de octubre podrán adelantar su atención los días 7 y 8 de octubre, o acudir en cualquier fecha entre el 13 y el 17 del mismo mes, indicó el Registro Civil en un comunicado este martes 7 de octubre.

Para ello deberán presentar la cita previamente generada, el comprobante de pago y los requisitos correspondientes, en la misma agencia donde se registró el turno.

En cuanto a los matrimonios programados para el feriado, la institución confirmó que aquellos que no fueron reprogramados se llevarán a cabo según lo previsto en las agencias respectivas.

Un servicio que sí estará activo de manera especial durante los cuatro días de asueto es la inscripción de defunciones. Este trámite podrá realizarse en 25 agencias a escala nacional. Los requisitos son: el Informe Estadístico de Defunción General (INEC), debidamente firmado por el médico tratante, de cabecera o de medicina legal, y la cédula de identidad del solicitante.

El proceso no tiene costo si se efectúa dentro de las primeras 48 horas posteriores al fallecimiento; pasado este tiempo, el valor asciende a 5 dólares.

El Registro Civil enfatizó que la atención para inscripciones de defunciones estará disponible del jueves 9 al domingo 12 de octubre, garantizando así la continuidad de este servicio esencial en el feriado.