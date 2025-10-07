Decenas de actividades gratis y a bajo costo para disfrutar el feriado de octubre en Quito

Los balnearios municipales estarán abiertos durante el feriado de octubre.

Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de una serie de actividades en Quito durante el feriado del 9 al 12 de octubre de 2025.

La capital ecuatoriana se llenará de música, colores y arte para recibir a propios y visitantes de todo el país y el mundo.

Los balnearios municipales del valle de Los Chillos atenderán con normalidad. Estos son los costos y horarios de cada uno:

El Tingo , ubicado en la parroquia Alangasí (Av. 2 de Agosto y Progreso). Su horario de atención es de 06:30 a 15:00 y el costo de la entrada es de USD 3,24 para adultos, USD 1,18 para niños y USD 1,65 para adultos mayores.

, ubicado en la parroquia Alangasí (Av. 2 de Agosto y Progreso). Su horario de atención es de 06:30 a 15:00 y el costo de la entrada es de USD 3,24 para adultos, USD 1,18 para niños y USD 1,65 para adultos mayores. La Moya , parroquia Conocoto (calle Eugenio Espejo y Julio Moreno). Su horario de atención es de 07:00 a 15:30 y el costo de la entrada es de USD 2,35 para adultos, USD 1,18 para niños y adultos mayores.

, parroquia Conocoto (calle Eugenio Espejo y Julio Moreno). Su horario de atención es de 07:00 a 15:30 y el costo de la entrada es de USD 2,35 para adultos, USD 1,18 para niños y adultos mayores. Rumiloma, en la parroquia Guangopolo (Paseo 3 y La Chorrera). Su horario de atención es de 07:00 a 15:30 y el costo de la entrada es de USD 3,24 para adultos, USD 1,18 para niños y USD 1,65 para adultos mayores.

Un viaje a la ruralidad sin salir del Centro Histórico. La muestra 'Ruralidad inmersiva' permitirá conocer las 33 parroquias rurales del Distrito a través de música, danza, tecnología y tradición.

Este evento es gratuito y estará disponible de 10:00 a 21:00 del jueves 9 al domingo 12 de octubre.

Los museos y centros culturales atenderán con normalidad y ofrecerán actividades para toda la familia. Esta es la programación por días:

9 de octubre

Cumbayá Tushuri Fest en el Teatro Capitol, una noche dedicada al intercambio cultural y musical, con artistas que celebran la diversidad sonora del Ecuador. Acceso libre a las 19h00 con descarga de pases en https://cultura.quito.gob.ec/

en el Teatro Capitol, una noche dedicada al intercambio cultural y musical, con artistas que celebran la diversidad sonora del Ecuador. Acceso libre a las 19h00 con descarga de pases en https://cultura.quito.gob.ec/ Exposición La Ronda: vida y cotidianidad en Casa de las Artes La Ronda (Juan de Dios Morales N.° 999), 09:30 a 17:00. Acceso libre.

en Casa de las Artes La Ronda (Juan de Dios Morales N.° 999), 09:30 a 17:00. Acceso libre. Exposición Los Ángeles de Charly, el centro cultural está ubicado en las calles Giacomo Rocca y Bosmediano, puede visitar la muestra de 09h00 a 17h00. Acceso libre.

el centro cultural está ubicado en las calles Giacomo Rocca y Bosmediano, puede visitar la muestra de 09h00 a 17h00. Acceso libre. Exposición Memoria social del pueblo afro en Quito, en el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba (ingreso por la calle Nuño de Valderrama). De miércoles a domingo, de 09:00 a 16:00. Acceso libre

10 de octubre

Vulgar Fest – Festival de Punk en el parque El Arbolito (Av. Tarqui, entre Av. 12 de Octubre y Av. 6 de Diciembre), de 10:00 a 23:00. Acceso libre.

en el parque El Arbolito (Av. Tarqui, entre Av. 12 de Octubre y Av. 6 de Diciembre), de 10:00 a 23:00. Acceso libre. Exposición La Ronda: vida y cotidianidad en Casa de las Artes La Ronda (Juan de Dios Morales N.° 999), de 09:30 a 20:00. Acceso libre.

en Casa de las Artes La Ronda (Juan de Dios Morales N.° 999), de 09:30 a 20:00. Acceso libre. Centro Cultural Metropolitano visite las exposiciones: Quito: Geografía de la protesta (1971–1983). La ciudad, el campo y la piedra. La mirada de Jones Odriozola y el mural Composición de Jaime Andrade Moscoso (1913–1990). Horario de 09:30 a 16:30 (último ingreso 16:00). El Centro Cultural Metropolitano se ubica en las calles García Moreno y Espejo. Ingreso libre.

11 de octubre

Rockotocollao – Festival Multicultural, plaza central de Cotocollao (José María Guerrero y Av. Vicente López), se realizará de 10:00 a 19:30. Entrada libre.

– Festival Multicultural, plaza central de Cotocollao (José María Guerrero y Av. Vicente López), se realizará de 10:00 a 19:30. Entrada libre. Caravanas Circenses por la Paz, segunda edición, se realizará en la Plaza de la Independencia (calles García Moreno y Chile), los participantes disfrutarán de murga, música, malabares, títeres gigantes y circo social. De 14:00 a 17:00. Acceso libre.

segunda edición, se realizará en la Plaza de la Independencia (calles García Moreno y Chile), los participantes disfrutarán de murga, música, malabares, títeres gigantes y circo social. De 14:00 a 17:00. Acceso libre. XXV Festival del Sur – Jornadas Internacionales de Arte y Cultura ‘SOMOS’ en la estación del Tren de Chimbacalle, de 13:00 a 18:00. Entrada libre.

en la estación del Tren de Chimbacalle, de 13:00 a 18:00. Entrada libre. Exposición La Ronda: vida y cotidianidad en Casa de las Artes La Ronda (Juan de Dios Morales N.° 999), de 09:30 a 20:00.

en Casa de las Artes La Ronda (Juan de Dios Morales N.° 999), de 09:30 a 20:00. Centro Cultural Metropolitano visite las exposiciones: Quito: Geografía de la protesta (1971–1983). La ciudad, el campo y la piedra. La mirada de Jones Odriozola y el mural Composición de Jaime Andrade Moscoso (1913–1990). Horario de 09:30 a 16:30 (último ingreso 16h00). El Centro Cultural Metropolitano se ubica en las calles García Moreno y Espejo. Ingreso libre.

visite las exposiciones: Quito: Geografía de la protesta (1971–1983). La ciudad, el campo y la piedra. La mirada de Jones Odriozola y el mural Composición de Jaime Andrade Moscoso (1913–1990). Horario de 09:30 a 16:30 (último ingreso 16h00). El Centro Cultural Metropolitano se ubica en las calles García Moreno y Espejo. Ingreso libre. Exposición Andantes y Memorias , puede visitarla de 07:00 a 17:00, fuera de Sala del Cuerpo, en el primer piso. Este espacio se ubica en la Av. 24 de Mayo, ingreso libre.

, puede visitarla de 07:00 a 17:00, fuera de Sala del Cuerpo, en el primer piso. Este espacio se ubica en la Av. 24 de Mayo, ingreso libre. Exposición Memoria social del pueblo afro en Quito, en el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba (ingreso por la calle Nuño de Valderrama). De miércoles a domingo, de 09:00 a 16:00. Acceso libre

12 de octubre