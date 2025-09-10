ATM aplicará nuevo sistema de atención con turnos en línea desde el lunes 15 de septiembre

Los usuarios de la ATM deberán acudir con turnos en línea.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) indicó que desde el lunes 15 de septiembre del 2025 cambiará la modalidad de atención al público.

Desde esa fecha, los usuarios que deseen realizar trámites relacionados con infracciones deben obtener un turno en línea con días de anticipación para ser atendidos.

Según la entidad, el objetivo es reducir las filas en las oficinas y optimizar el tiempo de los usuarios.

Los usuarios podrán ser atendidos en las oficinas del Centro Comercial Albán Borja, local 56; la Unidad Municipal Distrital del Parque Samanes y la Terminal de la Metrovía 25 de Julio.

Paso a paso para tomar una cita

La ATM señaló que su portal web se encuentra habilitado para que los usuarios puedan obtener su turno en función del lugar, la fecha y hora en la que deseen ser atendidos.

Para hacerlo debe ingresar en www.atm.gob.ec y escoger la opción trámites en línea. Allí debe dar click en ‘Turnos Centros de Atención Ciudadana’. Para ingresar el usuario debe registrarse y crear un usuario y contraseña.

Según la ATM, las citas serán personales e intransferibles, por lo que la persona interesada debe agendar su propio turno y presentarse con la documentación requerida para cada trámite.

Pese a la nueva disposición, las ventanillas para adultos mayores y personas con discapacidad funcionarán sin necesidad de turno en línea.